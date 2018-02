'richiamo'Roma,Peres si allena da solo

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Niente giorno di riposo, ma allenamento 'punitivo' in solitario a Trigoria: questa la decisione disciplinare della Roma nei confronti di Bruno Peres, protagonista di un incidente con la sua auto alle 5.30 di stamattina nel centro di Roma. Il difensore brasiliano, uscito illeso nonostante la sua auto sia distrutta, e' stato contattato telefonicamente dalla dirigenza giallorossa e 'richiamato' a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da Di Francesco alla squadra. Per lui, lavoro in campo con il solo preparatore atletico.