Erdogan a Roma: arrivato in Vaticano

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Il presidente turco Erdogan è arrivato in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Imponente il corteo che accompagnava il presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan verso il Vaticano: una trentina tra auto e minivan sono transitati in via della Conciliazione verso il Palazzo Apostolico dove il presidente è atteso dal Papa. Due le macchine presidenziali, con le bandiere, presumibilmente per ragioni di sicurezza. Numerose anche le vetture e le motociclette della polizia italiana di scorta al capo di Stato turco.