Cav, no a manifestazione anti-inciucio

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "No non ci andrò". Lo afferma Silvio Berlusconi ospite ad Agorà rispondendo ad una domanda sulla sua presenza o meno alla manifestazione anti inciucio organizzata dalla Meloni il 18 febbraio. Polemica la replica della leader di Fdi, Giorgia Meloni che dice di restare "basita di fronte alle parole di Berlusconi" che porta come un esempio non negativo l'inciucio politico - così "come avviene in Germania alla luce del sole" - aggiungendo il suo "no" alla manifestazione del 18 febbraio a Roma di Fratelli d'Italia, Ma è un atto di chiarezza", osserva la Meloni: "gli italiani ora sanno che Forza Italia si dice disposta a un altro governo con Renzi, mentre Fratelli d'Italia no. Scelgano il prossimo 4 marzo quale opzione preferiscono". Dichiarazione contestata successivamente dal Cavaliere che ha tenuto a precisare, laddove necessario, "di non aver mai parlato di coalizione allargata".