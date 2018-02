Boxe: 'Mondiale Pace', anche Tommasone

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Il programma del "Campionato mondiale per la pace Wbc" di pugilato che si svolgerà a Roma venerdì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport, si arricchisce con un pugile di alto livello: si tratta del peso piuma Carmine Tommasone, appena entrato a far parte della scuderia di Salvatore Cherchi.

Combatterà sulla distanza delle sei riprese, contro un avversario da stabilire. Tommasone è stato, in occasione di Rio 2016, il primo pugile professionista italiano a partecipare a un'Olimpiade. Invariato il resto del programma: nel clou Emiliano Marsili sfiderà Victor Betancourt sulla distanza delle dodici riprese. Alessandro Goddi affronterà il polacco Kamil Szeremeta per il titolo europeo dei pesi medi (ora vacante), sempre sulle dodici riprese. In apertura, altri cinque incontri sulla distanza delle sei riprese. Ne saranno protagonisti il peso piuma Giovanni Tagliola, il peso leggero venezuelano Samuel Gonzalez, i pesi supermedi Andrea Di Luisa ed Ivan Zucco e l'ex campione d'Europa dei pesi superpiuma Devis Boschiero.