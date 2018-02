Genoa: niente lazio per Taarabt

(ANSA) - GENOVA, 4 FEB - Ultima rifinitura con sorpresa negativa per il Genoa partito alla volta della capitale dove domani sera affronterà la Lazio nel posticipo. Alle assenze annunciate di Spolli, squalificato e degli infortunati Veloso e Izzo si è aggiunta all'ultimo momento anche quella di Adel Taarabt non al meglio. Di contro il tecnico Davide Ballardini ha inserito tre nuovi acquisti nella lista dei 22 convocati per la sfida ai Biancocelesti: Bessa, Hiljemark e Pereira. La squadra sosterrà ancora una seduta di risveglio neuromuscolare domani mattina direttamente nell'hotel che sarà seguita da una riunione tecnica prima del trasferimento all'Olimpico.