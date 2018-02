Erdogan a Roma: scatta piano sicurezza

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Bonifiche, rimozioni e divieto di manifestare all'interno della «green zone». E' scattato il piano di sicurezza per la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che arriverà stasera attorno alle 20.00 nella Capitale.

Erdogan, insieme alla moglie e alcuni ministri, si tratterrà a Roma per circa 24 ore. Sono già in corso bonifiche, rimozioni di cassonetti e capillari servizi di polizia nelle zone interessate dalla visita. Circa 3.500 gli agenti delle forze dell'ordine in 'campo'. La 'green zone' disposta dalla Questura di Roma fino a domani sera, già adottata per le celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, si estende da San Pietro a piazza del Popolo e si allargherà fino alla stazione Termini, al Colosseo e al Circo Massimo. All'interno non verranno tollerati assembramenti di qualsiasi tipo. Fuori dal perimetro della green zone, nei giardini di Castel Sant'Angelo, domani alle 11 è in programma un sit-in di protesta della rete Kurdistan Italia. Prevista la partecipazione di 200 persone.