All'Angelus con bandiere curde,bloccati

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Cinque cittadini curdi sono stati bloccati stamani dopo aver tentato di entrare in piazza San Pietro, in occasione dell'Angelus, con bandiere curde e striscioni che avevano nascosto negli indumenti. I cinque cittadini curdi sono stati fermati ai varchi in piazza San Pietro quando, dopo alcuni controlli, sono stati trovati in possesso di striscioni di protesta e bandiere curde che avevano nascosto nei pantaloni e sotto i maglioni che indossavano.

Erdogan arriverà a Roma verso le 20. Nella capitale è scattato da stamani il dispositivo di sicurezza che prevede anche una green zone in centro.