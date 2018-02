20mila inglesi per Italia-Inghilterra

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - Sono attesi oltre 60mila spettatori, dei quali almeno 20mila inglesi, per la sfida di domani nel torneo delle Sei Nazionali di Rugby fra Italia e Inghilterra in programma allo Stadio Olimpico di Roma. La questura ha messo a punto le misure di sicurezza in vista della gara che comincerà alle 16. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 14:00; attesi oltre 60.000 spettatori, Per recarsi allo stadio la questura consiglia di limitare l'uso delle auto privata, e utilizzare invece i mezzi pubblici che, per la circostanza, saranno potenziati.

Per l'occasione, sarà adottato il consueto dispositivo di viabilità e sosta che prevede, tra l'altro, divieti di fermata intorno all'impianto sportivo.