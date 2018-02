Vaccini:Lazio,97% copertura obbligatoria

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - La copertura dei vaccini obbligatori a Roma e nel Lazio è al 97%. Lo comunica la Regione Lazio. "Il tasso di copertura dei vaccini obbligatori nella città di Roma e nella regione Lazio" per l'esavalente (Polio, Difterite, Tetano, Pertosse, Epatite B, Haemophilus influenzale di tipo B) ad oggi sfiora il 97% ed è notevolmente aumentato rispetto al passato -si legge in una nota- Considerevoli incrementi fino al 96% anche per Morbillo, Parotite, Rosolia ed anche la Varicella, la cui obbligatorietà parte dai nati 2017". E per il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, la quota di copertura dei vaccini obbligatori è un "eccellente risultato nel Lazio grazie alle famiglie e a tutti gli operatori per il servizio".