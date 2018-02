Trovato cadavere nello stadio Flaminio a Roma

Il corpo di un uomo è stato trovato stamattina all'interno dello stadio Flaminio a Roma: si tratta di un senzatetto che dimorava nei locali dismessi dell'impianto. L'uomo, che non è stato ancora identificato, ha un'età apparente circa 40 anni.

A trovare il corpo i vigili del Gruppo Sapienza durante un pattugliamento intorno alle 8:30. Insieme a lui c'erano anche altre persone portate al fotosegnalamento per l'identificazione. Al momento si ipotizza una morte per cause naturali, ma sono in corso accertamenti. Il decesso potrebbe essere avvenuto nella notte. Secondo quanto si è appreso, il corpo era nei pressi dell'ingresso 16.

IL REPORTAGE ANSA ALL'INTERNO DELLO STADIO

Sul posto anche la polizia. Lo stadio, progettato da Nervi, versa da diversi anni in stato abbandono ed è rifugio di senzatetto.

LE FOTO

"Lo Stadio Flaminio è ormai terra di nessuno. Lo stadio, progettato da Nervi, versa in completo stato di abbandono, prima è stato trasformato dalla giunta Raggi in un parcheggio e ormai è un rifugio per i senzatetto. Ai progetti avanzati sull'impianto nessuna risposta. L'immobilismo della giunta M5s continua ad alimentare incuria e degrado ai danni dei cittadini della Capitale", commenta in una nota il consigliere del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi.