Trovato cadavere in stadio Flaminio

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Il corpo di un uomo è stato trovato stamattina all'interno dello stadio Flaminio a Roma. A scoprirlo agenti della polizia locale, intorno alle 8.30, durante un controllo programmato. Secondo quanto si è appreso, il corpo era nei pressi dell'ingresso 16. La vittima, deceduta per cause naturali, era un clochard. Sul posto anche la polizia. Lo stadio, progettato con la collaborazione di da Nervi, versa da diversi anni in stato abbandono ed è spesso rifugio di senzatetto. Il Pd: "incuria e degrado colpa giunta Raggi".