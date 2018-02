Dell'Utri: Tribunale si riserva

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - I giudici del tribunale di Sorveglianza di Roma si sono riservati di decidere in merito all'istanza di scarcerazione per motivi di salute dell'ex senatore Marcello Dell'Utri presentata dai suoi difensori. La procura generale ha espresso parere negativo nel corso dell'udienza svoltasi a porte aperte. Dell'Utri, collegato in videoconferenza e che non ha fatto dichiarazioni, è attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex senatore è affetto da una cardiopatia e una forma di diabete grave e a luglio scorso gli è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata.