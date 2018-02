Carnevale nella Viterbo sotterranea

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Sabato e domenica cultura e golosità nella Viterbo Sotterranea con scherzi e particolari visite guidate. Organizzato da Tesori d'Etruria, il carnevale della Viterbo Underground è pensato sia per gli adulti che per i bambini. Diversi gli eventi carnevaleschi messi in programma da Tesori d' Etruria, punto d'ingresso ai suggestivi sotterranei della Città dei papi, pensati per grandi e piccini. Durante il weekend a tutti gli ospiti in visita alla Viterbo Sotterranea, saranno offerti prelibati dolci della tradizione carnevalesca, tra cui le tradizionali frappe. Chiacchiere, cenci, bugie: stessi nomi per questi squisiti dolci di carnevale, le frappe, che altro non sono che le note 'frictilia' degli antichi Romani.

Allora venivano messe a friggere nel grasso di maiale e poi servite durante i festeggiamenti. Durante il periodo di Carnevale i bambini che entreranno mascherati nella Viterbo Sotterranea potranno partecipare all'estrazione di un caratteristico premio riservato alle 3 più fortunate mascherine.