Cadavere al Flaminio: Frongia, progetti

(ANSA) - ROMA, 2 FEB -"Lo Stadio Flaminio ci sta a cuore, abbiamo ereditato una situazione gravosa e stiamo cercando in tutti i modi di risolverla. Abbiamo avviato uno studio della struttura dell'opera di Nervi con la Fondazione Getty di New York in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, con 150 mila Euro di fondi a disposizione e collaboriamo con il Coni, inoltre stiamo cercando di lavorare in sinergia con il II Municipio per riqualificare fin da subito l'anello esistente intorno allo Stadio, restituendolo ai cittadini e trasformandolo in un'area dedicata allo sport per grandi e per i più piccoli, chiaramente con fruizione gratuita". Così l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e grandi Eventi Daniele Frongia."Oggi è avvenuta una disgrazia per la quale siamo profondamente dispiaciuti, una cosa che poteva succedere in qualsiasi parte di Roma, il nostro personale era lì fin dall'alba per verificare quanto accaduto - aggiunge - Le polemiche a sfondo propagandistico politico non ci appartengono".