Processo Raggi:aula,no comune p.civile

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - L'Assemblea Capitolina a maggioranza 5 Stelle ha bocciato la mozione di Fratelli d'Italia che voleva impegnare l'Aula, il sindaco e la giunta "affinché l'amministrazione capitolina" si costituisse "parte civile nel procedimento a carico del sindaco Virginia Raggi". Il processo a cui la mozione faceva riferimento è quello relativo all'"accusa di falso in atto pubblico nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'pacchetto nomine' ed in particolare per la nomina alla direzione del dipartimento turismo di Renato Marra fratello di Raffaele Marra, già braccio destro e uomo di fiducia del sindaco". Il processo a Virginia Raggi inizierà il 21 giugno, come ha disposto il 5 gennaio scorso il Tribunale di Roma accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dai difensori della sindaca.