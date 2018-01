Roma, ecco Jonathan Silva

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Via Emerson Palmieri, ecco Jonathan Silva. Il ds della Roma, Monchi, non ha perso tempo e dopo aver incassato dal Chelsea 20 milioni di euro (più 9 di bonus) per la cessione del terzino sinistro brasiliano ha individuato nel laterale dello Sporting Lisbona il sostituto per la fascia mancina. Il 23enne argentino, in possesso della cittadinanza italiana, è arrivato nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e dovrebbe costare circa sei milioni di euro. "Forza Roma", sono state le sue prime parole all'aeroporto di Fiumicino. Con la prima sciarpa giallorossa al collo, ha posato sorridente per le prime foto allo scalo romano dopo essere sbarcato, poco dopo le 11 con un volo di linea da Lisbona.

Cappellino e felpa neri, jeans e zainetto in spalla, Silva, accolto dallo staff giallorosso, ha più volte fatto cenni della mano a chi, incuriosito, lo ha avvicinato nel tragitto dal ritiro bagagli all'uscita del Terminal 3.