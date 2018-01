Armani: investito massimo in zone sisma

(ANSA) - MICIGLIANO (RIETI), 31 GEN - "Quello che si sta realizzando è un intervento ampio e articolato non solo su strade statali, ma anche su arterie provinciali e comunali, per un totale di 124 strade". E' quanto ha detto l'ad di Anas, Gianni Vittorio Armani, intervenendo a Miciglino (Rieti) a margine di un tavolo tecnico sugli interventi nelle zone colpite dal terremoto con il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il ministro Graziano Delrio. "Per il ripristino della viabilità colpita dal sisma - ha aggiunto Armani - l'Anas ha investito fin da subito il massimo delle proprie forze sia nella fase di emergenza sia nella fase di ricostruzione con l'obiettivo di restituire a questo territorio infrastrutture fondamentali per il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, nonostante i gravi danni causati dal sisma".