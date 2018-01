Malagò, Figc? giunta Coni è fissata

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Non posso dire nulla, c'è una giunta fissata per giovedì". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'indomani della fumata nera dell'assemblea elettiva della Federcalcio che apre le porte al commissariamento della stessa federazione. "Cosa mi ha colpito sui giornali questa mattina? Devo dire la verità e potete non crederci, ma sono stato con le mie figlie e non ho letto nulla" ha quindi aggiunto prima di aprire i lavori del forum 'Sport Integrity' in corso al Salone d'onore del Coni: "Qui l'argomento è uno solo: cosa vuole fare lo sport? Dove vuole andare il nostro mondo? Dobbiamo capire cosa può fare per migliorare il livello della vita delle persone dando l'esempio, anzi dando il buon esempio. Di integrità dello sport se ne parla molto, ma bisogna accompagnare le dichiarazioni ad esempi concreti, sul campo. Lo sport non è di nessuno, è di tutti, e quando si portano avanti vicende e battaglie personalistiche abbiamo perso".