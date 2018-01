Gentiloni, non alimentare insicurezza

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Soffiare sulle paure, alimentare un sentimento di insicurezza, non solo è un errore ma rasenta l'irresponsabilità. Non serve che qualcuno per ricordare tutti i rischi, che abbiamo ben presenti, li alimenti e li trasformi in un moltiplicatore di insicurezza". Così il premier Paolo Gentiloni inaugurando la nuova Sala Operativa della Protezione civile del Lazio a Roma. "Dobbiamo rafforzare la sicurezza, una domanda diffusa in tutti gli strati della popolazione, specie tra gli anziani", ha aggiunto il premier.