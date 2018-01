Donna spinta sotto metro: in video arrivo e fuga del responsabile

Un uomo con un giubbotto rosso che passa ai varchi della stazione metro Eur Fermi alle 12.49 e ricompare due minuti dopo tra la folla in attesa della banchina. Poi alle 12.53 le immagini si interrompono nel momento in cui l'uomo spinge all'improvviso una donna davanti a lui che finirà sui binari. Diffusi dalla Questura di Roma alcuni frame del video delle telecamere di videosorveglianza della stazione metro che venerdì hanno ripreso gli attimi in cui una cittadina peruviana è stata spinta sui binari all'arrivo di un convoglio.

La mattina seguente la squadra mobile ha arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo. Nel video si vedono poi alcune persone correre sulla banchina, poco dopo le 13, e lo stesso uomo con il giubbotto rosso avvicinarsi ai varchi d'uscita.