Dell'Utri: legali, sia pubblica udienza

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Marcello Dell'Utri e i suoi legali vogliono che sia pubblica l'udienza del 2 febbraio prossimo nella quale il tribunale di sorveglianza di Roma dovrà esprimersi sulla richiesta di differimento della pena per le sue gravi condizioni di salute; richiesta che è già stata rigettata nel dicembre scorso . "Vogliamo che l'udienza sia a porte aperte" hanno annunciato i suoi legali in una conferenza stampa alla quale era presente anche la moglie di dell'Utri e il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. Con un'udienza aperta ai giornalisti "tutti potranno verificare la situazione di Dell'Utri e della mancanza di cure", ha spiegato l'avvocato Alessandro De Federicis. Dell'Utri ha una cardiopatia e una forma di diabete grave. A luglio gli è stato diagnosticato un tumore maligno alla prostata, "ma a sei mesi dalla diagnosi non ha ancora ricevuto cure" ha detto la moglie Miranda Ratti Dell'Utri.