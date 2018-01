A Roma Madonna Esterházy di Raffaello

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Gli sguardi incrociati e la gestualità familiare che testimoniano l'intesa sentimentale, le rovine romane e il cielo azzurro a far da sfondo. La Madonna Esterházy di Raffaello Sanzio risplende con la sua bellezza delicata a Palazzo Barberini dove le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma l'hanno voluta in mostra dal 31 gennaio all'8 aprile per presentarla al pubblico durante l'assenza della celebre Fornarina (in prestito a Bergamo fino ad aprile).

Proveniente dal Szépmuvészeti Múzeum di Budapest (ora chiuso per lavori) con il quale le Gallerie hanno scambiato alcune tele di Rubens, l'opera venne dipinta nel corso del 1508 e documenta chiaramente un passaggio cruciale nella storia di Raffaello, quando cioè l'artista lasciò Firenze per Roma, dove era stato chiamato da Giulio II della Rovere per partecipare al rinnovamento del Vaticano.