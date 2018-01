Rugby: tifosi 'abbracciano' azzurri

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Una splendida giornata di sole e l'affetto oltre di 900 persone ha accolto la nazionale italiana di rugby nel primo allenamento della settimana al 'Giulio Onesti. Gli azzurri, sotto lo sguardo attento del ct Conor O'Shea, hanno svolto la seduta davanti ai tifosi accorsi nell'impianto romano per sostenere Parisse e soci in vista del match di domenica contro l'Inghilterra, all'esordio nel 6 Nazioni 2018. Secondo Giampiero De Carli, assistente di O'Shea, "affronteremo alcune delle squadre migliori al mondo. Noi siamo un team che ha tanta voglia di migliorarsi. Al di là della tattica del match dello scorso anno, è stata una buona partita: al 68' eravamo sotto di due punti. Un paio di disattenzioni ci sono costate care: non ci si può permettere distrazioni, a maggior ragione contro gli inglesi che sono praticamente al livello degli All Blacks. Sotto il profilo della prestazione speriamo di replicare quanto di buono fatto a Twickenham. Il nostro obiettivo è di arrivare alla fine con il risultato in bilico".