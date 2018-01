Pirozzi, mia lista non sarà a Politiche

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Ho deciso dopo aver ascoltato oggi pomeriggio le centinaia di persone che in questi mesi hanno costruito candidature firme e progetto di una lista Pirozzi presidente anche al Senato che questo progetto lo parcheggiamo perché sarebbe percepito come una operazione per far perdere e non per vincere". Così in una nota il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, annunciando dunque che la sua 'lista dello scarpone' non sarà consegnata in Corte d'Appello stasera e quindi non concorrerà alle Politiche.