Nuova Tirrenia cargo da e per Sardegna

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Tirrenia rafforza il trasporto merci da e per la Sardegna. La Compagnia ha reso noto a Milano che da oggi è operativa una nuova nave cargo dedicata al settore merci sulle linee Olbia-Civitavecchia e Cagliari -Civitavecchia.

Con l'inserimento della nuova unità la Compagnia offre una capacità di carico complessiva settimanale pari a 162.500 metri lineari (12.500 veicoli commerciali). Programma anche una corsa supplementare della nave cargo Massimo Mura, che accresce capacità di trasporto nelle linee del Sud Italia: la linea Napoli-Cagliari passa da due a tre corse da ciascun porto per quanto riguarda il trasporto merci. "Con gli autotrasportatori manteniamo un dialogo costante - spiega Pierre Canu, Direttore commerciale merci di Tirrenia -. L nostre scelte sono sempre condivise con loro in considerazione delle esigenze derivanti dalle dinamiche di mercato. Vogliamo garantire una capacità di trasporto in termini di metri lineari superiore rispetto al passato".(ANSA).