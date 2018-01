Fiamme in ex fabbrica, evacuate case

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Fiamme nella serata di ieri in una ex fabbrica di penicillina in via Tiburtina, alla periferia di Roma, usata come dormitorio da senza fissa dimora. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra. I pompieri hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso altri locali dell'ex fabbrica dove era presente immondizia. A scopo precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni vicine. Non si registrano persone ferite o intossicate. Da chiarire le cause del rogo.