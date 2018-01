Campidoglio a Renzi, a Roma tanti eventi

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il calendario dei Grandi Eventi internazionali di Roma non ha nulla da invidiare alle altre città. Non è un'opinione, è un fatto". Così il Campidoglio replica al segretario del Pd Renzi elencando i grandi eventi previsti a Roma: "la Formula E, il Giro d'Italia, il concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, il torneo 6 Nazioni di Rugby, gli Internazionali di Tennis, diverse manifestazioni podistiche di grande importanza e la Mezza Maratona interreligiosa della Pace - Via Pacis e molto altro". "Se i grandi eventi per Renzi sono soltanto quelli faraonici in attesa dell'arrivo dei miliardi - dichiara Frongia - lo invitiamo a ricordarsi dei danni causati dalla gestione sconsiderata dei soldi pubblici da parte di coloro che la Corte dei Conti ha definito, in merito ai Mondiali di Nuoto 2009, una compagine amministrativa incapace di rispettare le regole della concorrenza e della buona gestione, prona ai desiderata del politico di turno e del mondo imprenditoriale".