Aggredisce poliziotto e agente spara

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Ha aggredito con una roncola un poliziotto intervenuto nel suo appartamento per una lite tra coniugi e l'agente ha sparato un colpo ferendolo di striscio. E' accaduto ieri sera in via Santo Stefano Quisquina, in zona Borghesiana, alla periferia di Roma. L'uomo è stato portato in ospedale e non è in gravi condizioni. Secondo quanto si è appreso, in passato era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.