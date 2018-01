Aggredisce autista tram, arrestato

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Ha aggredito con una bottigliata al volto il conducente del tram 8, al centro di Roma, che lo invitava a scendere perché il mezzo pubblico era al capolinea. L'episodio è accaduto ieri mattina al capolinea dello storico tram a Largo Berlinguer. "Scendi, siamo al capolinea" gli avrebbe detto l'autista, mandando su tutte le furie l'uomo che durante la discussione lo ha colpito al volto con una bottiglia di vetro. Sul posto i carabinieri del comando di piazza Venezia e dell'VIII Reggimento Lazio che hanno bloccato il colombiano.

L'autista, medicato in ospedale per un trauma al volto e alla testa, è stato giudicato guaribile in 8 giorni. Stamattina l'uomo, un 27enne colombiano con precedenti, è stato processato per direttissima e gli è stato convalidato l'arresto con la misura cautelare dell'obbligo di firma alla stazione dei carabinieri di Tor Pignattara.