Rugby: verso 6 Nazioni,azzurri in raduno

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - L'Italia del rugby torna a radunarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti": una settimana separa i 31 azzurri convocati dal Ct Conor O'Shea dal debutto nel 6 Nazioni, al via domenica prossima all'Olimpico contro i campioni in carica dell'Inghilterra. Con lo stadio che viaggia verso l'esaurito per il debutto contro il XV della Rosa, Parisse e soci avranno modo di iniziare ad avvertire il calore dei tifosi domani alle 15 per l'allenamento aperto al pubblico in programma all'Acqua Acetosa, che servirà per cominciare a provare i movimenti offensivi e difensivi e per fornire a O'Shea le prime indicazioni per scegliere il XV titolare per il 4 febbraio. La rosa dell'Italia ha 15 giocatori del Benetton Rugby, 13 delle Zebre, il solo Licata in rappresentanza dell'Eccellenza e i due veterani Parisse e Ghiraldini impegnati nel Top14 francese con Stade Francais e Stade Tolousain: O'Shea lancia nel Torneo un gruppo giovane, con un'età media di poco inferiore ai 26 anni e 14 esordienti nel 6 Nazioni.