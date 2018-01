Roma: Schick in dubbio per la Samp

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Ancora problemi fisici per Patrik Schick e presenza in dubbio per la gara con la Sampdoria. L'attaccante della Roma al termine della seduta di allenamento di ieri ha accusato un fastidio. Oggi saranno valutate le sue condizioni in vista dell'impegno di questa sera all'Olimpico.