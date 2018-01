Roma: Raggi, San Lorenzo rinasce

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "San Lorenzo rinasce insieme al resto della città. Abbiamo due buone notizie per il decoro e la vivibilità nello storico quartiere, uno dei centri vitali di Roma. La prima riguarda lo sgombero di un insediamento abusivo in Largo Passamonti, con un'attività di bonifica che ha portato alla rimozione oltre 40 metri cubi di rifiuti di vario genere".

Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Su iniziativa dell'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, venerdì è stata condotta un'operazione complessa e delicata che ha coinvolto Polizia Locale, Polizia di Stato, Sala operativa sociale, Ama e Servizio giardini. Da decenni questa importante parte del quartiere era interessata da fenomeni di degrado sociale e ambientale. Per questo siamo intervenuti in modo non superficiale, per ripristinare sicurezza e decoro. La seconda buona notizia è che entro pochi mesi i cittadini di San Lorenzo potranno contribuire a rendere Roma più pulita, grazie al nuovo modello di raccolta differenziata dei rifiuti 'porta a porta'.