Papa: preghiera per 'governanti di Roma'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Nella messa che il Papa celebra nella basilica romana di Santa Maria Maggiore in occasione della festa della Traslazione dell'Icona della 'Salus Populi Romani', nella preghiera dei fedeli è stata letta anche una preghiera per i "governanti di Roma". "Per intercessione di Maria, Salus Populi Romani - recita la preghiera -, guida, o Signore, la città di Roma e i suoi governanti nella ricerca della giustizia e del vero bene di ognuno". Nella basilica papale è stata ricollocata l'antica icona mariana, veneratissima dai fedeli romani e dallo stesso Pontefice, recentemente sottoposta a restauro presso i laboratori vaticani.