Livello basso acqua,a Roma Tevere soffre

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Pur essendo gennaio il fiume Tevere a Roma è in secca, il suo livello supera di nemmeno un metro, precisamente di 79 centimetri, il minimo storico registrato la scorsa estate nel pieno della crisi siccità, la più importante nella storia della Capitale. L'idrometro di Porto di Ripetta, nel centro di Roma, dove l'Autorità di Bacino del fiume esegue il monitoraggio del livello e della portata del corso d'acqua - l'ultima misurazione è stata eseguita venerdì alle 10 - registra 5 metri e 54 centimetri. Il minimo storico è stato registrato, sempre nello stesso idrometro di Ripetta, il 30 agosto quando ha segnato 4 metri e 75 centimetri. Il 30 agosto a Roma era da più di cento giorni che non pioveva e la situazione era talmente critica da indurre l'Acea a far partire entro pochi giorni il piano di riduzione controllata della pressione d'acqua in orario notturno in 90 zone di Roma. Provvedimento poi mai entrato in vigore.