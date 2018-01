Da Potere al popolo a Cpi, al via liste

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Al via alla Corte di Appello di Roma alla presentazione per le liste di Camera e Senato. Il movimento Potere al Popolo schiera "eroi popolari, come gente che si batte per il diritto al lavoro, alla casa e contro le grandi opere che tolgono fondi alla manutenzione necessaria di scuole e strade". Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, si candida come capolista al Senato Lazio 3" dove sfiderà "la capolista del Pd Monica Cirinnà, la madre della legge sulle Unioni Gay, ovvero per noi del Family Day, una diretta avversaria. Per il Senato nel suo stesso collegio uninominale sfiderò Emma Bonino, altra avversaria simbolica. Sarà una sfida sui temi della famiglia e della vita". Casapound schiera al "collegio uninominale di Roma Centro Simone Di Stefano il nostro segretario nazionale, che competerà con Paolo Gentiloni del Pd", mentre al collegio uninominale di Velletri candida senatore Luciano Baietti, "il recordman di lauree", ne ha 15. Anche LeU presenta liste con Grasso e Speranza capilista a Roma.