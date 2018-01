30 rifugiati a corsi formazione Anpa

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Frequentare un corso di formazione per panettiere ed aiuto cuoco: è l'opportunità che dal 6 febbraio avranno un gruppo di rifugiati e richiedenti asilo di Roma.

Trenta persone arrivate in Italia dal Pakistan, dall'Iran, la Somalia, dal Marocco, dal Senegal, dalla Nigeria, dal Gambia, dalla Libia. Tra loro anche un cubano e un perseguitato religioso cinese. Venerdì scorso sono arrivati alla spicciolata all'Hotel Villa Eur Parco dei Pini di Roma, dove hanno partecipato al primo step di orientamento lavorativo organizzato dell'Accademia Nazionale Professioni Alberghiere - Anpa, diretta da Cristina Ciferri, la prima "Scuola-Albergo" d'Italia istituita dal 1993 per formarsi e lavorare nel mondo dell'ospitalità e della ristorazione. Sono per lo più tutti giovani e tra loro c'è anche Panda, 19 anni, unica donna del gruppo. Venerdì Cristina Ciferri ha accolto tutti i partecipanti per conoscerli uno ad uno e illustrare loro il Piano di Formazione Professionale Anpa-Sprar.