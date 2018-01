Spinta sotto metro: fermato,sentivo voci

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' stato fermato la scorsa notte dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma un uomo considerato responsabile di aver spinto ieri una cittadina peruviana sotto un convoglio della metro di Roma. Si tratta di un italiano di 47 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sembra che i due non si conoscessero. "Ho sentito delle voci... Me lo ha detto Dio". Si sarebbe giustificato così l'uomo fermato. Seguito da tempo per problemi psichici, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti della squadra mobile che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre. Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato violento. E'stabile ma sedata la donna ricoverata all'ospedale San Camillo. Nel bollettino medico si sottolinea che è "in condizioni di discreta stabilità clinica, viene mantenuta in sedazione profonda e assistita nelle funzioni vitali di base (ventilazione meccanica e sostegno farmacologico alla funzione cardiocircolatoria)". I medici non hanno riscontrato danni cerebrali.