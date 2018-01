Spinta sotto la metro: fermato un uomo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - E' stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma un uomo considerato responsabile di aver spinto ieri una cittadina peruviana sotto la metro a Roma. Si tratta di un italiano di 47 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sembra che si tratti del gesto di un folle e che i due non si conoscessero. L'uomo è stato rintracciato nella notte a casa e dalle prime informazioni sembra che abbia problemi psichici. A quanto ricostruito, ha spinto all'improvviso la 47enne peruviana senza che ci fosse nessun tipo di discussione tra loro e si è poi allontanato tra la folla presente sulla banchina. Per gli investigatori, quello che è accaduto alla donna sarebbe potuto accadere a chiunque.

Importanti per le indagini le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione. L'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato per il tentato omicidio.