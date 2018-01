Si getta nel Tevere a Roma, ricerche

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Sono in corso da stanotte ricerche nel fiume Tevere a Roma di un uomo che è stato visto gettarsi in acqua all'altezza di Ponte Marconi. Sul posto i vigili del fuoco, con l'ausilio dei sommozzatori e del personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) e la polizia. Alcuni testimoni avrebbero visto l'uomo, dall'età apparente di 50-60 anni buttarsi in acqua. Secondo quanto si è appreso, all'altezza del ponte è stato trovato un giubbotto con un mazzo di chiavi dentro.