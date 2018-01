Roma:con 81 presenze per 4 record Aula

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nel 2017 sono stati quattro i consiglieri comunali in assoluto più 'assidui' in Aula Giulio Cesare. Il primato va ad Angelo Sturni e Marco Terranova, presidenti delle commissioni riforme istituzionali e bilancio del M5S e a Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo, capogruppo e consigliere di Fdi. I meno presenti risultano essere la leader di FdI Giorgia Meloni, anche parlamentare, e Alfio Marchini, due volte candidato a sindaco di Roma: la prima ha collezionato nei due semestri 12 presenze, il secondo 15. La sindaca Raggi ha raggiunto quota 21. Tutti gli altri consiglieri si attestano tra le 56 presenze (della pentastellata Cristina Grancio) e le 80 (come il presidente dell'Aula Marcello De Vito e il suo vice Enrico Stefàno, entrambi del M5S), passando per le 75 di Alessandro Onorato (lista Marchini). Nel Pd i tre consiglieri più assidui, a pari merito con 76 presenze, sono stati Ilaria Piccolo, Marco Palumbo e Giulio Pelonzi. Cinquantanove, invece, le presenze del parlamentare e consigliere dem Roberto Giachetti.