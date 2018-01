Inzaghi, Immobile pronto per la Coppa

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Immobile sta migliorando ma non era ancora in grado. Avremmo potuto anche rischiarlo ma nell'ottica delle tante partite abbiamo parlato con lo staff medico e con il ragazzo per averlo mercoledì nel migliore dei modi". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, in merito alle condizioni fisiche di Ciro Immobile alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan. Per rivedere in campo l'attaccante biancoceleste bisognerà attendere mercoledì nella semifinale d'andata di Coppa Italia, sempre contro i rossoneri a San Siro. "Chi al suo posto? Nella mia testa ho ancora tanti dubbi, abbiamo tanti giocatori davanti, dovremo farli ruotare e capire i migliori per la partita specifica", specifica Inzaghi che avverte: "Il Milan? Ha capito cosa vuole il tecnico, parliamo di una squadra di grandissima qualità, con tanti giocatori, non è seconda a nessuna in questo campionato. Ha impiegato più delle altre a inserire i nuovi, ma presi singolarmente solo la Juve forse ha qualità maggiore del Milan".