Fiumicino: 31/1 Comitato Provinciale

(ANSA) - FIUMICINO, 27 GEN - E' stato convocato per il 31 gennaio, alle 11, in Prefettura, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che affronterà i temi legati alla sicurezza del territorio di Fiumicino. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino che, dopo aver raccolto un grido d'allarme della cittadinanza e di rappresentanze locali, aveva chiesto, ad inizio dicembre scorso, una convocazione al prefetto Paola Basilone, dopo una serie di episodi legati alla criminalità, che hanno colpito il vasto territorio negli ultimi mesi quali furti, rapine ed una recrudescenza del fenomeno della prostituzione, quest'ultima soprattutto nel nord del comune. "Nei giorni scorsi sono stati segnalati nuovamente una serie di furti ad auto sul lungomare di Fiumicino - informa Montino - ho dato mandato al comandante della polizia municipale di monitorare le nostre telecamere installate sul lungomare per verificare eventuali elementi utili per scoprire i responsabili".