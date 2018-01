Investita da metro a Roma, forse spinta

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Potrebbe essere stata spinta la donna finita sui binari della metro a Roma e investita da un treno. E' una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Gli agenti del commissariato Esposizione stanno raccogliendo le testimonianza delle persone presenti in quel momento sulla banchina e acquisendo le registrazioni delle telecamere. La donna straniera, probabilmente peruviana, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale.