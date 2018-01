Cade su binari e metro la investe, grave

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Una donna è finita sui binari della metro a Roma ed è stata investita da un convoglio. Lo riferiscono i vigili del fuoco. È accaduto alla fermata Eur Fermi in direzione Rebibbia. Sul posto due squadre dei pompieri del comando di Roma. La donna è stata estratta viva e trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso. Da chiarire la dinamica dell'accaduto.