Di Francesco "ottima gara Roma"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un pareggio in pieno recupero dopo una gara con tante occasioni, per Eusebio Di Francesco un punto comunque buono per la sua Roma ieri sera in casa della Sampdoria. Con un rammarico, dopo l'1-1 finale: "abbiamo fatto un'ottima gara in un campo non facile contro una squadra che veniva da una vittoria importante con la Fiorentina. Abbiamo creato tanto, peccato perché è diventata una nostra consuetudine creare tanto e concretizzare poco". "Ho rivisto una squadra che ha messo in campo trame di gioco interessanti e capace nel primo tempo di mettere in gran difficoltà la Sampdoria creando tante situazioni pericolose - ha proseguito il tecnico giallorosso.

Poi è finita immeritatamente in svantaggio dopo un episodio per me non dubbio, parlo del fallo: la squadra dove pensare meno ad andare a protestare e difendere di più la palla". Dzeko ? "ha sbagliato qualche palla di troppo nel primo tempo, ma questo succedeva anche due mesi fa. Alla fine è stato determinante".