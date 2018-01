Vertice ad Arcore su Lazio e candidature

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - E' ripreso ad Arcore il vertice tra Silvio Berlusconi e lo stato maggiore di Forza Italia per sbloccare l'impasse sulla scelta del candidato alla regione Lazio e definire le candidature nazionali. Il summit di ieri si era concluso con una fumata nera nonostante il tentativo di superare i nodi con l'ipotesi di convergere su Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia e nome su cui Lega e Fdi non avrebbero posto veti.

In realtà la scelta dell'ex Ad di Fastweb non convince del tutto gli azzurri (Berlusconi in testa) per cui il via libera alla candidatura ancora non c'è. Il 'conclave' di Forza Italia dovrà poi sbrogliare la matassa delle candidature definendo le scelte per i collegi ed i listini proporzionali. Il tempo a disposizione non è molto visto che entro lunedì scade il termine di presentazione per le liste.