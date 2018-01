Serie A: Lazio-Udinese 3-0

(ANSA) - ROMA, 24 GEN -La Lazio batte l'Udinese 3-0 nel recupero della 12/a giornata di Serie A ed è sola al terzo posto con 46 punti. I biancocelesti passano in vantaggio al 22': Milinkovic-Savic crossa forte dalla sinistra, la palla sbatte sulla testa di Samir e si infila alle spalle del portiere friulano Bizzarri. L'Udinese ha subito l'opportunità per pareggiare con Barak ma Strakosha respinge e Radu salva sulla successiva conclusione di Perica. La Lazio ci prova ancora con Parolo, il cui tiro finisce però sul fondo, e Felipe Anderson, para Bizzarri. Al 47' il raddoppio: cavalcata sulla sinistra di Felipe Anderson che mette al centro, Nani deve solo spingere la palla in rete. Poi Milinkovic-Savic sfiora il 3-0 on un colpo di testa mentre l'Udinese si rende pericolosa con il neoentrato De Paul, Strakosha ribatte. All'87' la Lazio cala il tris con Felipe Anderson che in velocità supera Danilo e batte ancora Bizzarri. L'Udinese resta a quota 29.