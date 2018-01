Pirozzi, indegno,ma mi offrirono governo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Se ero degno di fare il sottosegretario alla ricostruzione perché non sono degno di fare il presidente della Regione Lazio?". Se lo è chiesto Sergio Pirozzi in conferenza stampa a Roma riferendo di un colloquio con il vicepresidente del Parlamento europeo Antonio Tajani di Forza Italia "che mi offrì la vicepresidenza della Regione o un posto in Parlamento e ho detto di no, poi un ruolo di governo, ma per quello bisogna vincere le elezioni e una volta entrati tutto quello che era bianco diventa nero". "Qualcuno dice che non sono controllabile - ha detto -, non so cosa vuol dire...".