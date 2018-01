Omicidio Roma: c'è sospettato

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Ci sarebbe un sospettato per l'omicidio di Alberto Ianni, il 39enne ucciso con un colpo di pistola due notti fa sul pianerottolo di un palazzo in zona Casal Bruciato, alla periferia di Roma. Gli investigatori della Squadra Mobile in queste ore stanno cercando un uomo che abita in quello stabile e che da dopo l’omicidio è irreperibile. Forse la vittima, soprannominata 'Mitraia', aveva appuntamento con lui. Tra le ipotesi quella che dietro il delitto ci siano motivi personali, probabilmente di natura passionale. Ancora da chiarire se si sia trattato di un vero proprio agguato o di una lite finita male.