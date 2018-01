Lazio: accordo Zingaretti-Radicali

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - E' ufficiale: la lista dei Radicali "+Europa con Emma Bonino" appoggia il presidente uscente alla Regione Lazio Nicola Zingaretti, il quale si è ricandidato alle prossime elezioni regionali. "Noi come Radicali - ha spiegato Riccardo Magi, segretario nazionale - abbiamo deciso di promuovere una lista a livello nazionale; la lista ha lo stesso nome di quella che sarà presentata alle regionali perché abbiamo fatto una scelta politica e di campo. Il vero pericolo che abbiamo davanti è quello dell'avanzata delle forze nazionaliste e sovraniste". "Sono molto contento di questa alleanza - ha detto il presidente Zingaretti - che arricchisce la nostra regione soprattutto per il rapporto con l'Europa: il Lazio è l'esempio vivente di un rapporto forte, sereno e convinto con le istituzioni europee". "Con Nicola è stato molto spesso un rapporto tumultuoso e polemico - ha sottolineato Emma Bonino - ma in politica non bisogna agire per sentimenti o risentimenti ma cercare, se ci sono le condizioni, di guardare avanti".